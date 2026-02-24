С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов

В рамках формирования национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог» – «единого окна» для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства – с 1 марта запускается реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности.
Как сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Минтранса, правила формирования и ведения реестра, а также форма и формат уведомления установлены постановлением Правительства РФ № 173.
Документ подробно описывает условия осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, какие сведения об экспедиторе нужно разместить, при каких условиях сведения не будут размещены, случаи исключения из реестра и др. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.
Организации и ИП, оказывающие транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале Госуслуг. Участие в реестре обязательно для всех юрлиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать.
Реестр станет одним из цифровых логистических сервисов НЦТЛП «ГосЛог». Через год, с 1 марта 2027 года, планируется запуск реестра перевозчиков грузов автомобильным транспортом по территории России.
Создание, статус и функции платформы закреплены федеральным законом № 140-ФЗ. Положение о платформе утверждено постановлением Правительства РФ № 139.
Напомним, новый ресурс будет включать в себя различные информационные подсистемы, в том числе «Механизмы единого окна», «Цифровой паспорт перевозки», «Цифровой профиль участника», «Информационное взаимодействие» и др. Оператором платформы определено Министерство транспорта РФ.
