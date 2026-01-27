Новое назначение в Maxmodal Hong Kong

Генеральным директором Maxmodal Hong Kong назначен Антон Ларкин. Закончив свою карьеру в «САМСКИП Санкт-Петербург» в 2023 году, Антон примкнул к команде разработчиков maxmodal.com. Свое решение для контейнерной логистики в компании характеризуют как революционное, позволяющее грузоотправителю получить ставку напрямую от линии за считанные секунды. Теперь трейдер может получить тариф на перевозку, например, из Нинбо в Санкт-Петербург, не выходя из-за стола переговоров. Более того, пользователь может получить фрахтовые ставки исходя из альтернативных маршрутов, в том числе по так называемому Шелковому Пути или по Севморпути. Мы встретились с Антоном и задали ему несколько вопросов о новом продукте, его особенностях и преимуществах.

Антон, расскажите, в чем заключается главная идея и принцип вашего продукта?

Ситуация с цифровизацией шиппинга и мультимодальных перевозок в настоящий момент напоминает ситуацию в туриндустрии лет 20 назад. Если в двух словах, то это такая фрахтовая биржа, где контейнерные операторы (морские линии, ж/д перевозчики, автоперевозчики) размещают свои тарифы-ставки на перевозки из точки А в точку В. Наверняка вы имеет представление, как работает сервис по бронированию авиабилетов, так вот здесь аналогичная история, но вместо авиатарифов у нас предоставляются фрахтовые ставки на 20- или 40-футовые контейнеры, и так по всему миру.

Но ведь подобные сервисы уже существуют?

И да, и нет. Есть похожие, но это скорее экспедиторские сервисы, которые парсят тарифы у разных линий, прибавляют свою маржу и сами продают ставку, которая уже не является ставкой линии. Из условно похожих можно отметить проект DP World, но я не хочу сейчас раскрывать детали, почему мы считаем свой сервис лучше для пользователей и провайдеров, чем у них.

Какие же преимущества у maxmodal.com?

Это в первую очередь прозрачность, бесшовность и нейтральность. Нейтральность: среди инвесторов проекта нет ни одной контейнерной линии, или экспедитора, или какого-либо перевозчика, так как мы будем сразу уличены в конфликте интересов, чего мы не можем себе позволить.

Среди инвесторов мы ждем банки, венчурные фонды, судовладельцев, но не операторов, страховщиков или терминальных операторов…ну вроде а-ля Hutchison Ports, если MSC не поглотит их вскоре (смеется).

А бесшовность – это про что?

О, это одна из фишек. Ну представьте, ставка Port to Port понятна, ее числовой порядок, даже плюс-минус, и без того известен постоянным участникам ВЭД, но она не отражает всю стоимость перевозки Door-Door. А наше решение позволяет сформировать сквозную ставку, как LEGO, от сибирской глубинки до баржевого терминала в Дуйсбурге, например, или наоборот.

Антон, а почему Гонконг?

Это, пожалуй, самый простой вопрос. Гонконг – традиционно один из старейших и крупнейших контейнерных портов, который распложен прямо у границы Greater Bay Area – крупнейшего экспортного кластера Китая. Кроме того, это финансовый центр Юго-Восточной Азии, через который идут финансовые потоки. В-третьих, в Гонконге очень легко вести бизнес – английский язык является вторым государственным языком. Чистый, понятный и безопасный город.

В заключение, что бы Вы хотели сказать нашим читателям?

Спасибо за предоставленную возможность обратиться к вашей аудитории. Несмотря на то, что офис компании располагается в Гонконге, это не значит, что вся идея крутится вокруг него. Мы бы хотели видеть на нашем ресурсе сервисы контейнерных операторов из Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америки, Персидского залива и Средиземки на порты Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток и в обратном направлении… Преимущество будет у тех, кто будет первыми (улыбается).

А линии не будут бояться, что их тарифы увидят или сравнят?

Это очень хороший вопрос! На сервисе бронирования авиабилетов British Airways, Lufthansa, Aeroflot и Ryanair не боятся быть на одной странице, так как каждая авиалиния имеет свою ценность и имидж. В шиппинге у каждой контейнерной линии тарифы условно публичные и ставки не публикуются – они традиционно выдаются «по запросу». Грузоотправителю же, как правило, лень связываться с разными линиями, собирать фрахтовые ставки, анализировать их, и он обращается к некому экспедитору Икс, который этот традиционный «танец» делает вместо него, но в любом случаен на это уходят дни, а наше решение дает возможность сократить этот вопрос с дней до секунд, не меняя ничего ни у кого, но делая этот процесс цифровым, а значит, очень быстрым.

Если вас заинтересовал проект Maxmodal Hong Kong, публикуем контакты компании:

для B2B: dg@maxmodal.com

для инвесторов: ala@maxmodal.com

Фото: А.Ларкин

