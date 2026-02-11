Первая партия мимозы в этом году

Сочинские таможенники оформили первые 120 кг мимозы из Абхазии, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

Мимозу везут во все регионы страны. Хрупкий груз перевозят в закрытом виде и при поддержании низкого температурного режима. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта.

«Современные средства таможенного контроля позволяют проверять грузовые транспортные средства без выгрузки цветочных партий, максимально быстро и эффективно», – отметил начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.

В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн этого растения.

Фото: ФТС