Первая партия мимозы в этом году
11.02.2026

Первая партия мимозы в этом году

    • Сочинские таможенники оформили первые 120 кг мимозы из Абхазии, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    Мимозу везут во все регионы страны. Хрупкий груз перевозят в закрытом виде и при поддержании низкого температурного режима. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта.

    «Современные средства таможенного контроля позволяют проверять грузовые транспортные средства без выгрузки цветочных партий, максимально быстро и эффективно», – отметил начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.

    В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн этого растения.

    Фото: ФТС


