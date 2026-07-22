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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
22.07.2026

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 увеличился на 24,1%

    • В июне 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна повысился на 24,1% относительно показателя июня 2025 года.

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    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 увеличился на 24,1%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 66,4% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 31,4%. Транзит вырос на 6,5%. В каботаже было перевалено на 79,7% больше, чем годом ранее. Импорт сократился на 7,2%.

    В июне 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,7%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 56% приходилось на нефтеналивные грузы. В июне 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 45,5% и 10,8% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 12,2%, на уголь и кокс – 10,6%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла в 10 раз. Зерна было обработано на 95,2% больше, чем в июне 2025 года, оборот лесных грузов увеличился на 78,9%.

    Наиболее значительно, на 74,4% снизилась перевалка химических грузов. Сжиженного газа перевалили на 62,5% меньше, чем в июне 2025 года. Цветных металлов обработали на 48,6% меньше.

    В июне 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 63,9%, доля порта Тамань соответствовала 15,9%, Туапсе – 5,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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