Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна уменьшился на 7,2% относительно показателя декабря 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (96,4%), который по итогам отчетного месяца сократился на 9,4%. Экспорт снизился на 72,2%. Импорт вырос в 4,5 раза.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 3,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 3,1% больше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 3,4% приходилось на рефконтейнеры, 96,6% – на сухие.

95,1% груженых контейнеров прошли в каботаже, 4,6% – в импорте, 0,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 25,1%.

В декабре 2025 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 43,2%, на Мурманск приходилось 38,5%, через Архангельск прошло 14,4%.

