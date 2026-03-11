Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Турция в январе 2023 года
11.03.2026

Товарооборот Россия – Турция в 2025 году

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025
    Больше всего грузов по железной дороге из РФ ушло в Польшу, Чехию и Финляндию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатЖелезная дорога
    0
    14.01.2026
    Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    29.01.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    Импорт сократился на 11,4%.
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт вырос на 10,6%.
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    04.02.2026
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025
    Рига перевалку контейнеров снизила на 3,4%.
    Только для подписчиков
    2025КлайпедаКонтейнерооборотПрибалтика
    0
    13.01.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    11.03.2026 Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта
    11.03.2026 ОСК проектирует арктический контейнеровоз
    11.03.2026 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026
    10.03.2026 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026
    10.03.2026 Все порты Финляндии, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •