РЖД дают скидки

Правление РЖД приняло тарифные решения, направленные на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания в своем макс-канале.

До 30 июня 2027 года будут действовать объёмные скидки 50% на внутрироссийские перевозки чёрных металлов из Магнитогорска, а также экспортные отправки этой продукции через погранпереходы с Казахстаном (станции Канисай, Орск-Новый Город и Карталы) и через погранпереход Самур (Дагестан) в Азербайджан.

Также вводится скидка 12,8% на перевозки глинозёма (сырьё для алюминиевой промышленности) с припортовых станций Дальнего Востока на станции Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Она будет действовать только в случае перевозок в полувагонах, высвобождающихся после выгрузки на Дальневосточной железной дороге.

Ожидается, что эта мера позволит избежать встречных порожних пробегов грузовых вагонов и повысить эффективность использования инфраструктуры Восточного полигона. Период действия скидки – с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.

Фото: РЖД