Погрузка на экспорт по жд железной руды, 2 месяца 2026

В январе-феврале 2026 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 20,9%, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

Всего на экспорт было погружено 2,8 млн тонн, в том числе в направлении портов 1,8 млн тонн (+24,6%).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 1,8 млн тонн железной руды (+31,8%).

Суммарный объем отправленной руды, включая экспорт и внутренние перевозки, увеличился на 0,3%.

Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

Белгородская область (6 млн тонн, +5,2%),

Курская область (2,3 млн тонн, на уровне прошлого года),

Мурманская область (2 млн тонн, +6,5%).

