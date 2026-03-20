Погрузка на экспорт по жд железной руды, 2 месяца 2026
20.03.2026

    • В январе-феврале 2026 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 20,9%, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

    Всего на экспорт было погружено 2,8 млн тонн, в том числе в направлении портов 1,8 млн тонн (+24,6%).

    Через погранпереходы на экспорт было отправлено 1,8 млн тонн железной руды (+31,8%).

    Суммарный объем отправленной руды, включая экспорт и внутренние перевозки, увеличился на 0,3%.

    Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (6 млн тонн, +5,2%),
    • Курская область (2,3 млн тонн, на уровне прошлого года),
    • Мурманская область (2 млн тонн, +6,5%).

    Фото: РЖД


