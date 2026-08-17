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Первый автоматический козловой кран на сети РЖД
17.08.2026

Первый автоматический козловой кран на сети РЖД

    • На Московской железной дороге введен в эксплуатацию первый на сети РЖД автоматический козловой кран, сообщила компания в своем телеграм-канале. Он работает на территории ТЛЦ Кунцево-2.

    Кран предназначен для погрузки и выгрузки крупнотоннажных контейнеров и может выполнять операции без участия крановщика.

    Машина самостоятельно определяет, где находится нужный контейнер, рассчитывает траекторию движения и перемещает груз в заданное место.

    Впрочем, отметили в РЖД, без присмотра человека кран не остаётся – оператор контролирует работу оборудования и отвечает за ее корректность.

    Фото: РЖД


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