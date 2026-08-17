Первый автоматический козловой кран на сети РЖД

На Московской железной дороге введен в эксплуатацию первый на сети РЖД автоматический козловой кран, сообщила компания в своем телеграм-канале. Он работает на территории ТЛЦ Кунцево-2.

Кран предназначен для погрузки и выгрузки крупнотоннажных контейнеров и может выполнять операции без участия крановщика.

Машина самостоятельно определяет, где находится нужный контейнер, рассчитывает траекторию движения и перемещает груз в заданное место.

Впрочем, отметили в РЖД, без присмотра человека кран не остаётся – оператор контролирует работу оборудования и отвечает за ее корректность.

Фото: РЖД