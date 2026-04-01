Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Волго-Донском бассейне открылась навигация-2026
01.04.2026

В Волго-Донском бассейне открылась навигация-2026

    • Через шлюз №1 Волго-Донского судоходного канала прошел первый теплоход сезона – судно «Камилла», следующее из Астрахани.

    С Азова на Волгу в южной части Волго-Донского бассейна через шлюз №15 выполнен проход двух буксиров «Урал» и «Иртыш», сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.

    Техническую готовность гидроузлов, а также безопасность судоходства обеспечивает ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

    Общая протяженность судоходных водных путей в границах деятельности учреждения составляет 2 117,5 км, из них 413 км – с гарантированными габаритами, в том числе 302 км – с освещаемой обстановкой и 96 км – со светоотражающей обстановкой.

    В межнавигационный период выполнены мероприятия по текущему ремонту гидросооружений: ремонт створок основных двустворчатых ворот шлюзов №3 и №15, а также ремонт затвора на Воронежском водосбросе.

    Для обеспечения начала действия судоходной навигационной обстановки раньше планового срока выполнен ремонт 110 плавучих навигационных знаков.

    Силами судовых команд в ремонтно-механических мастерских филиалов выполнен текущий ремонт 43 судов. Все они готовы к навигации.

    Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов запланировано проведение дноуглубительных работ в объеме 690 тыс. м3.

    В прошлом году через гидросооружения Волго-Донского бассейна прошло почти 8,5 тыс. судов, произведено более 49 тысяч шлюзований, перевезено 10,6 млн тонн грузов.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    14.01.2026
    Завершение навигации в Певеке
    Завершена навигация в самом северном порту России — Певек (Чукотский АО). Как сообщает в […]
    АрктикаНавигацияПевек
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 14, 2026
    02.04.2026 Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    02.04.2026 Назначения в Группе FESCO
    01.04.2026 ГК «Дело» и АО «ОТЛК ЕРА» подписали меморандум о сотрудничестве
    31.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 13, 2026
    31.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    Госрегулирование Показать всё
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    01.04.2026 Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •