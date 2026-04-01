В Волго-Донском бассейне открылась навигация-2026

Через шлюз №1 Волго-Донского судоходного канала прошел первый теплоход сезона – судно «Камилла», следующее из Астрахани.

С Азова на Волгу в южной части Волго-Донского бассейна через шлюз №15 выполнен проход двух буксиров «Урал» и «Иртыш», сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Техническую готовность гидроузлов, а также безопасность судоходства обеспечивает ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Общая протяженность судоходных водных путей в границах деятельности учреждения составляет 2 117,5 км, из них 413 км – с гарантированными габаритами, в том числе 302 км – с освещаемой обстановкой и 96 км – со светоотражающей обстановкой.

В межнавигационный период выполнены мероприятия по текущему ремонту гидросооружений: ремонт створок основных двустворчатых ворот шлюзов №3 и №15, а также ремонт затвора на Воронежском водосбросе.

Для обеспечения начала действия судоходной навигационной обстановки раньше планового срока выполнен ремонт 110 плавучих навигационных знаков.

Силами судовых команд в ремонтно-механических мастерских филиалов выполнен текущий ремонт 43 судов. Все они готовы к навигации.

Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов запланировано проведение дноуглубительных работ в объеме 690 тыс. м3.

В прошлом году через гидросооружения Волго-Донского бассейна прошло почти 8,5 тыс. судов, произведено более 49 тысяч шлюзований, перевезено 10,6 млн тонн грузов.

Фото: Росморречфлот