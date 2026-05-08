Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
08.05.2026

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности май 2026 года и статистика судозаходов за апрель 2026 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • DC / HC / TC и др.
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    Импорт упал на 82,4% экспорт – на 77,8%.
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.04.2026
    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2026
    Контейнерооборот сократился на 15,2%.
    2026Глобал ПортсГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    07.05.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2026
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    20.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    30.03.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    24.02.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%
    Импорт уменьшился на 37,5%.
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.05.2026 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
    07.05.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась
    06.05.2026 Контейнерные порты Турции, Q1 2026
    05.05.2026 Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    05.05.2026 «ТрансКонтейнер» разместил облигации
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •