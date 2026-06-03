Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
03.06.2026

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 13, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    25.02.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    Экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2026Drewryиндекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    17.04.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2026
    Ставки сохраняются на уровне прошлой недели.
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    09.02.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026
    На 6 неделе 2026 года ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    06.02.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.06.2026 Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается
    03.06.2026 Arkas покупает рефконтейнеры
    03.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%
    02.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    02.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    02.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •