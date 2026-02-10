Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2025
10.02.2026

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0
    09.02.2026
    Бондовые товары из региона Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь в Россию
    TIR-транспортом
    TIRАвтоперевозкиКитайРоссия
    0
    27.01.2026
    Товарооборот Россия – Япония в январе-ноябре 2025 года
    Поставки из России в Японию снизились на 4,2%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотЯпония
    0
    19.01.2026
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-ноябре 2025 года
    Товарооборот снизился на 4,8%.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляСербияТоварооборот
    0
    04.02.2026
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025
    Почти четверть поставок в Россию приходится на Германию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзИмпортРоссия
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    09.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026
    06.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •