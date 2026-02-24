Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2025
24.02.2026

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2026
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-ноябрь 2025
    Самые крупные объемы ушли в адрес Венгрии, Словакии и Испании.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзРоссияТрубопровод
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    18.02.2026
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, 2025
    В денежном выражении товарооборот остался на уровне 2024 года.
    Только для подписчиков
    2025АвтоперевозкиЕвросоюзРоссия
    0
    17.02.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, 2025
    Чехия импорт российских товаров и продукции на 75,4%.
    Только для подписчиков
    ГрузоперевозкиЕвросоюзЖелезная дорогаРоссия
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    16.02.2026
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025
    Экспорт из стран Евросоюза в Россию снизился на 5,9%.
    Только для подписчиков
    2025внешнеторговый оборотЕвросоюз
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    25.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    24.02.2026 «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    24.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    24.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202
    Госрегулирование Показать всё
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •