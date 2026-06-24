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Все порты Финляндии, 4 месяца 2026
24.06.2026

СПГ-проект в Канаде

    • Южнокорейская Hanwha Ocean подписала с Kanata Clean Power & Climate Technologies необязывающий меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей сотрудничества в рамках реализации проекта по строительству плавучей установки по сжижению природного газа (Kanata FLNG) в порту Принс-Руперт в канадской провинции Британская Колумбия.

    Предполагается, что установка, предназначенная для сжижения и отгрузки СПГ на экспорт, будет иметь мощность до 12 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 15,7 млрд долларов. Проект подлежит уточнению в техническом и финансовом плане, а также согласованию с соответствующими властями.

    В соответствии с подписанным меморандумом, стороны намерены исследовать возможности сотрудничества в технической проработке проекта, строительстве плавучей установки и сопутствующих объектов, ее эксплуатации, ремонте и техподдержке, а также изучить вопросы распределения акций предприятия и долгосрочных контрактов на продажу СПГ и продумать логистические аспекты проекта, включая СПГ-газовозы и бункеровщики.

    Как отмечают в Splash24/7, подписанный документ не является обязывающим, а это означает, что все дальнейшие шаги и решения, касающиеся инженерных проработок, инвестиций, эксплуатации, реализации СПГ, если стороны о них договорятся, будут зависеть от результатов due diligence, соответствующих уже обязывающих соглашений, одобрения руководства компаний и прочих условаий.

    Фото: Hanwha Ocean via Splash24/7


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