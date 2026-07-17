Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2022 года
17.07.2026

Грузооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.05.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 14,7%
    Экспорт увеличился на 19,6%.
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    21.05.2026
    Жд экспорт через порты, апрель 2026
    В апреле 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28,2 млн тонн экспортных грузов.
    ПортыРЖДЭкспорт
    0
    19.06.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 в деталях
    Вырос на 2,2%.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.06.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 23, 2026
    Ставки стоят на месте седьмую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    16.07.2026
    Грузооборот российских портов в июне 2026 вырос на 16,4%
    Экспорт увеличился на 16,8%.
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%
    16.07.2026 Глобал Портс сократил контейнерооборот
    16.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    Госрегулирование Показать всё
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •