Про освобожденных женщин Востока в шиппинге

10.03.2026

    • Администрация Красного моря Саудовской Аравии (Saudi Red Sea Authority – SRSA), организация, отвечающая за развитие морского и прибрежного туризма в Саудовской Аравии, объявила о назначении Chief Executive Officer.

    Как сообщили SeaNews в SRSA, эту должность с 22 марта займет женщина – Марьям Али Фикочелло. На этом посту она сменит Мохаммеда Али Аль-Нассера, возглавлявшего SRSA последние четыре года.

    М. Али Фикочелло более 20 лет проработала на руководящих должностях, отвечая за управление рисками, устойчивость и комплаенс. До настоящего назначения она возглавляла дивизион управления, рисков и комплаенса в должности Group Chief Governance Officer в компании Red Sea Global.

    Фото: SRSA


