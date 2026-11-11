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Назначение в ФТС
11.11.2026

Назначение в ФТС

    • Заместителем руководителя ФТС России назначена Анна Коростелева

     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2026 года № 3271-р на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы назначена Анна Коростелева. Об этом сообщается в макс-канале государственного орагана.

    Свою профессиональную деятельность А. Коростелева начала в 1993 году в Северо-Западном таможенном управлении ГТК России, пройдя путь от инспектора до заместителя начальника управления-начальника службы.

    С марта 2025 года занимала должность начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

    Фото: макс-канал ФТС


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