Назначение в ФТС

Заместителем руководителя ФТС России назначена Анна Коростелева

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2026 года № 3271-р на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы назначена Анна Коростелева. Об этом сообщается в макс-канале государственного орагана.

Свою профессиональную деятельность А. Коростелева начала в 1993 году в Северо-Западном таможенном управлении ГТК России, пройдя путь от инспектора до заместителя начальника управления-начальника службы.

С марта 2025 года занимала должность начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

Фото: макс-канал ФТС