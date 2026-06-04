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Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2
04.06.2026

Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2

    • ООО «НордЛайн» получило разрешение приобрести 10% в уставном капитале ООО «Арктик СПГ 2», принадлежащих дочерней компании французской Total Energies ТотальЭнерджис Разведка Разработка Саманов (Total Energies EP Salmanov).

    Соответствующее распоряжение, подписанное Президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня 2026 года, размещено на портале опубликования правовых актов.

    Разрешение выдано в соответствии с п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций».

    ООО «НордЛайн» является дочерней структурой «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ 2». Еще 30% в равных долях принадлежат японскому консорциуму Japan Arctic LNG в составе Mitsui и Jogmec и китайским CNPC и CNOOC.

    Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.

    Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы.

    Структуре НОВАТЭКа разрешено приобрести 10% в Арктик СПГ 2

    Фото: Арктик СПГ 2


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