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24.06.2026

Начался прием документов в учебных заведениях Росморречфлота

    • 20 июня все отраслевые вузы и ссузы Росморречфлота начали приём документов от абитуриентов. Как сообщается на сайте Агентства, в этом году для них выделено более 8,5 тыс. бюджетных мест.

    Среди ключевых специальностей целевого обучения – судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, а также проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники.

    Всего подведомственные Росморречфлоту образовательные организации предлагают 4 288 мест бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета и 4 370 – по программам среднего профессионального образования.

    Основными заказчиками целевого обучения выступают ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «Морспасслужба», ФБУ «Камводпуть», ФБУ «Администрация «Волго-Балт», ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», ФГУП «Атомфлот», РК «Новый мир» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

    Приём абитуриентов осуществляют следующие 7 подведомственных вузов с 21 филиалом: ВГУВТ, ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова, МГУ им. адм. Г.И.Невельского, СГУВТ, ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова, Херсонская государственная морская академия, Каспийская академии морского и речного транспорта им. Ф.М.Апраксина, а также образовательная организация среднего профессионального образования – Севастопольский судостроительный колледж.

    Абитуриенты могут подать документы очно, через сайты вузов и Почтой России, пояснили в Росморречфлоте.

    Фото: Росморречфлот


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