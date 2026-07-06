Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
06.07.2026

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 вырос в 2,2 раза

    • В мае 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос в 2,2 раза относительно показателя мая 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 вырос в 2,2 раза

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 3,6 раза. Импорт вырос на 22%, каботаж – в 4,3 раза. Транзит повысился на 2%.

    В мае 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,5%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 39% приходилось на зерно. Доля нефти в мае 2026 года соответствовала 21,2%. На третьем месте по объемам – пищевые грузы, их доля составляла 15%.

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла в 26,4 раз. Нефти было обработано на 56,8% больше, чем в мае 2025 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 40,8%.

    Наиболее значительно, на 72,7% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот прочих навалочных грузов уменьшился на 56%, черных металлов – на 36,4%.

    В мае 2026 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 41,7%, Махачкала обработала 31,1%, на порт Оля приходилось 27,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2026
    Перевозки зерна по жд, март 2026
    РЖД установили рекорд погрузки зерна в первом квартале 2026 года.
    2026ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    28.04.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%
    Экспорт увеличился на 0,8%, каботаж – на 21,4%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    04.05.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2026
    Цены идут вверх.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокЦены
    0
    29.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    02.03.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 9 неделя 2026 год
    Цены повысились.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливоПортыроссийский рынок
    0
    16.06.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 24, 2026
    Ставки не меняются восьмую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    03.07.2026 Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    03.07.2026 Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
    03.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •