Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 вырос в 2,2 раза

В мае 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос в 2,2 раза относительно показателя мая 2025 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 3,6 раза. Импорт вырос на 22%, каботаж – в 4,3 раза. Транзит повысился на 2%.

В мае 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,5%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 39% приходилось на зерно. Доля нефти в мае 2026 года соответствовала 21,2%. На третьем месте по объемам – пищевые грузы, их доля составляла 15%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла в 26,4 раз. Нефти было обработано на 56,8% больше, чем в мае 2025 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 40,8%.

Наиболее значительно, на 72,7% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот прочих навалочных грузов уменьшился на 56%, черных металлов – на 36,4%.

В мае 2026 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 41,7%, Махачкала обработала 31,1%, на порт Оля приходилось 27,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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