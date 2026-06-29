Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 13%

В мае 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 7,1% относительно показателя мая прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 34,7%. Экспорт сократился на 15,2%, каботаж – на 5,6%. В транзите было перевалено на 15,1% меньше, чем годом ранее.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 45,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 14,1% больше, чем в мае 2025 года. Из общего объема груженых 7% приходилось на рефконтейнеры, 93% – на сухие.

61,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 17,6% – в экспорте, 19,2% – в каботаже и 2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 13,4%.

В мае 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 62,5%, Восточный обработал 19,5%, на Корсаков приходилось 5,2%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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