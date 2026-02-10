10 уголовных дел по факту контрабанды леса

Порядка 285 кубометров пиломатериалов стоимостью 19 млн рублей было вывезено по поддельным документам из Российской Федерации в республики Средней Азии, сообщили SeaNews в Краснодарской таможне. Контрабанду лесных грузов выявили сотрудники Краснодарской таможни и краевого УФСБ России.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директор фирмы из Краснодарского края организовал контрабанду российских пиломатериалов из бука восточного, получателем которых выступали компании, находящиеся в Узбекистане и Таджикистане.

«Чтобы сокрыть преступный способ приобретения пиломатериалов, руководитель компании указывал при таможенном декларировании недостоверные сведения об изготовителе отправленного на экспорт товара», – пояснил заместитель начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении директора фирмы возбуждено 10 уголовных дел по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ.

Окончательную точку в этом деле поставит суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни