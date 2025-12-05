Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 декабря 2025 года

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025

На 48 неделе 2025 года ставки относительно 46 недели почти на всех исследуемых трейдах снова увеличились.

Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам 10месяцев 2025 года составил 46 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025

На 49 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry после трех недель снижения повысился на 7%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 10 месяцев 2025

В январе-октябре 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 24,2%.

Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,3%.

Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2025: выросла перевалка черных металлов

В октябре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 6% относительно показателя октября 2024 года.

Грузы РЖД, 11 месяцев 2025: отставание сокращается

По итогам 11 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 0,1%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 58,6%.

Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1%.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам ноября 2025 года.

Грузооборот Каспийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка грузов в контейнерах

В октябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 15,8% относительно показателя октября 2024 года.

Товарооборот

Внешняя торговля РФ в январе-сентябре 2025 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь-сентябрь 2025 года.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-сентябре 2025 года составил 2 млн тонн.

Первая поставка личи и маракуйи на Урал

Всего с начала года в регион ввезли 719 тонн экзотических фруктов общей стоимостью более 148 млн рублей.

Товарооборот Россия – Казахстан в январе-сентябре 2025 году

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-сентябре 2025 года составил 19,3 млрд долларов.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-сентябрь 2025

По Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-сентябре 2025 года составил чуть больше 3 млн тонн.

Товарооборот Россия – Германия в январе-сентябре 2025 года

По итогам января-сентября 2025 года товарооборот между Россией и Германией составил 1,1 млн тонн.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-сентябрь 2025

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2025 года в денежном выражении составил чуть больше 7,1 млрд евро.

Товарооборот Россия – Финляндия в январе-сентябре 2025 года

По данным финской таможни, в январе-сентябре 2025 года из Финляндии в Россию было ввезено товаров на сумму 215,8 млн евро.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 49 неделя, 2025

На 49 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели опустились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 49 неделя, 2025

На 49 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 49, 2025

На 49 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 49, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 49 неделя 2025

На 49 неделе 2025 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах понизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 49 неделя 2025

На 49 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах продолжают снижаться.

Фото: ФТС