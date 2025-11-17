Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
17.11.2025

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

    • По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в ноябре этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1517 долларов. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1420 долларов.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1280 долларов, в импорте – 1245 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

    Средняя ставка фрахта за 40-футовый контейнер в импорте на условиях FIFO (Free In Free Out, стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на судно в порту отправления и без его выгрузки с судна в порту назначения) на направлении Александрия –  Новороссийск в ноябре котируется на уровне 825 долларов, за 20-футовый – 700 долларов.

    Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в ноябре 2025 года находится на уровне 1510 долларов, в импорте – 1317 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1335 долларов, в импорте – 1117 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в ноябре находится на уровне 1525 долларов. В обратном направлении ставка составляет 1471 доллар.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1225 долларов, в импорте – 1308 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist и Transit.

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в ноябре предлагает Ametist – 1355 долларов, за 20-футовый контейнер – также этот перевозчик (1110 долларов).

    В импорте самые низкие ставки в августе у Ametist – 825 долларов за 40-футовый и 700 долларов за 20-футовый контейнер.

    В октябре этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 3 захода контейнеровозов.

    За последние 12 месяцев (с октября  2024 по октябрь  2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в октябре 2024 года – 4047 TEU, больше всего – в мае этого года, 26,9 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025

    Текущие ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий  доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.06.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025
    Вырос на 7,9%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    02.09.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 36 неделя 2025
    Цены повысились.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    17.02.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2025
    Морской газойль подорожал
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    10.11.2025
    Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2025: снижение на 3,9%
    Экспорт вырос на 8%.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    03.06.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-апреле 2025
    Вырос на 39,4%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    26.02.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Увеличился на 11,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    Госрегулирование Показать всё
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •