Аналитический дайджест SeaNews, 29 июня — 3 июля 2026

Мировой контейнерный рынок
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2026
На 26 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили рост.
Контейнеровозы малой вместимости в тренде
Начиная с июля 2025 года порядка 74% всех заказанных контейнеровозов – это суда вместимостью менее 6,5 тыс. TEU.
Потери контейнеров в 2025 году
В 2025 году с судов было потеряно 1478 контейнеров – из примерно 280 млн, перевозившихся морским транспортом.
Российский транспортный сектор
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 13%
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 13,4%.
Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 в деталях
В мае 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.
Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 5,6%
В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы.
Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 1,9%.
Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже.
Объем перевозок в Азово‑Донском бассейне, первое полугодие 2026
Объем перевозок грузов в Азово‑Донском бассейне составил 1 млн 613 тыс. тонн грузов.
Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях
В мае 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.
Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%
По итогам первого полугодия 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.
Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 18%
Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла в 3,5 раза.
Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 0,03%.
Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
Груженых контейнеров было обработано на 60,1% меньше, чем в мае 2025 года.
Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
В мае 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 13,5% относительно показателя мая 2025 года.
Товарооборот
Импорт пестицидов через Новороссийск, 6 месяцев 2026
По данным на 26 июня, общий объем импорта пестицидов через Новороссийский порт достиг рекордных 13,68 тыс. тонн.
Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
За 5 месяцев 2026 года через российско-казахстанские пункты пропуска перевезено 40,3 млн тонн грузов.
Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 6 месяцев 2026
Пик отгрузок в этом году пришелся на начало весны.
Экспорт масложировой продукции из Сибири
С начала 2026 года иркутскими организациями направлено на экспорт 6 тыс. 474 тонны пищевой масложировой продукции.
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2026
Перевозки грузов по железной дороге из ЕС в РФ в отчетном периоде 17,7 тыс. тонн.
Шиппинг
Белый, серый и черный списки Парижского меморандума
Российская Федерация, как и годом ранее, включена в серый список.
Складская логистика
Транспортная инфраструктура и спрос на складскую недвижимость
За последние пять лет география спроса на складскую недвижимость в Московском регионе заметно изменилась. Усиление юго-восточного и восточного направлений связано с развитием транспортной инфраструктуры.
Фрахтовый рынок
Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июль 2026 года.
Фото: Порт Бронка