Аналитический дайджест SeaNews, 29 июня — 3 июля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2026

На 26 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили рост.

Контейнеровозы малой вместимости в тренде

Начиная с июля 2025 года порядка 74% всех заказанных контейнеровозов – это суда вместимостью менее 6,5 тыс. TEU.

Потери контейнеров в 2025 году

В 2025 году с судов было потеряно 1478 контейнеров – из примерно 280 млн, перевозившихся морским транспортом.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 13%

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 13,4%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 в деталях

В мае 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 5,6%

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы.

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 1,9%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%

99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже.

Объем перевозок в Азово‑Донском бассейне, первое полугодие 2026

Объем перевозок грузов в Азово‑Донском бассейне составил 1 млн 613 тыс. тонн грузов.

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях

В мае 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.

Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

По итогам первого полугодия 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 18%

Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла в 3,5 раза.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 0,03%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%

Груженых контейнеров было обработано на 60,1% меньше, чем в мае 2025 года.

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях

В мае 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 13,5% относительно показателя мая 2025 года.

Товарооборот

Импорт пестицидов через Новороссийск, 6 месяцев 2026

По данным на 26 июня, общий объем импорта пестицидов через Новороссийский порт достиг рекордных 13,68 тыс. тонн.

Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026

За 5 месяцев 2026 года через российско-казахстанские пункты пропуска перевезено 40,3 млн тонн грузов.

Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 6 месяцев 2026

Пик отгрузок в этом году пришелся на начало весны.

Экспорт масложировой продукции из Сибири

С начала 2026 года иркутскими организациями направлено на экспорт 6 тыс. 474 тонны пищевой масложировой продукции.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2026

Перевозки грузов по железной дороге из ЕС в РФ в отчетном периоде 17,7 тыс. тонн.

Шиппинг

Белый, серый и черный списки Парижского меморандума

Российская Федерация, как и годом ранее, включена в серый список.

Складская логистика

Транспортная инфраструктура и спрос на складскую недвижимость

За последние пять лет география спроса на складскую недвижимость в Московском регионе заметно изменилась. Усиление юго-восточного и восточного направлений связано с развитием транспортной инфраструктуры.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июль 2026 года.

Фото: Порт Бронка