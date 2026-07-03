Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый прямой контейнерный сервис из Китая в Бронку
03.07.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 29 июня — 3 июля 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2026

    На 26 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили рост.

    Контейнеровозы малой вместимости в тренде

    Начиная с июля 2025 года порядка 74% всех заказанных контейнеровозов – это суда вместимостью менее 6,5 тыс. TEU.

    Потери контейнеров в 2025 году

    В 2025 году с судов было потеряно 1478 контейнеров – из примерно 280 млн, перевозившихся морским транспортом.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 13%

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 13,4%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 5,6%

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. 

    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 1,9%.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%

    99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже.

    Объем перевозок в Азово‑Донском бассейне, первое полугодие 2026

    Объем перевозок грузов в Азово‑Донском бассейне составил 1 млн 613 тыс. тонн грузов.

    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.

    Грузы РЖД, 6 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

    По итогам первого полугодия 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 18%

    Самая высокая динамика была в сегменте нефтепродуктов, перевалка которых выросла в 3,5 раза.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года соответствовала 0,03%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%

    Груженых контейнеров было обработано на 60,1% меньше, чем в мае 2025 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях

    В мае 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 13,5% относительно показателя мая 2025 года.

     

    Товарооборот

    Импорт пестицидов через Новороссийск, 6 месяцев 2026

    По данным на 26 июня, общий объем импорта пестицидов через Новороссийский порт достиг рекордных 13,68 тыс. тонн. 

    Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026

    За 5 месяцев 2026 года через российско-казахстанские пункты пропуска перевезено 40,3 млн тонн грузов.

    Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 6 месяцев 2026

    Пик отгрузок в этом году пришелся на начало весны.

    Экспорт масложировой продукции из Сибири

    С начала 2026 года иркутскими организациями направлено на экспорт 6 тыс. 474 тонны пищевой масложировой продукции.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2026

    Перевозки грузов по железной дороге из ЕС в РФ в отчетном периоде 17,7 тыс. тонн.

     

    Шиппинг

    Белый, серый и черный списки Парижского меморандума

    Российская Федерация, как и годом ранее, включена в серый список.

     

    Складская логистика

    Транспортная инфраструктура и спрос на складскую недвижимость

    За последние пять лет география спроса на складскую недвижимость в Московском регионе заметно изменилась. Усиление юго-восточного и восточного направлений связано с развитием транспортной инфраструктуры.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июль 2026 года.

     

    Фото: Порт Бронка

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 января 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 5 неделе 2025 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    22.05.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 мая 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 21 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    27.03.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 марта 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 13 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    30.04.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 27-30 апреля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 18 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    13.03.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 10-13 марта 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 11 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 января 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 3 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.07.2026 Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    03.07.2026 Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
    03.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    Госрегулирование Показать всё
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •