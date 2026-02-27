Аналитический дайджест SeaNews, 24-27 февраля 2026

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202

На 8 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 1%.

Контейнерные порты Турции, январь 2026

Контейнерооборот Турции по итогам первого месяца 2026 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшился на 6%.

Top-25 контейнерных линий на 1 января 2026 года

По состоянию на 1 января 2026 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% существующего контейнерного флота.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 9, 2026

На 9 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вновь снизился на 1%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года составляла 28,6%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 19,1%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%

Груженых контейнеров было обработано на 14% меньше, чем в январе 2025 года.

Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,7% относительно показателя 2025 года.

Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2026: выросла перевалка руды

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,6% всех грузов, уменьшился на 3,2%.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях

Наиболее значительно, на 68,3% снизилась перевалка сжиженного газа.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 26,8%

В январе 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 24%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5,2% относительно показателя января прошлого года.

Товарооборот

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 25,2 млн тонн.

Товарооборот Россия – Япония в 2025 году

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в 2025 году остался практически на уровне показателя аналогичного периода прошлого года.

Растет экспорт сои

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в 2025 году из Алтайского края отправлено на экспорт более 133 тыс. тонн сои.

Внешняя торговля РФ в 2025 году

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за 2025 год.

Цветочный импорт на Урал

Основная доля импорта приходится на розы.

Складская логистика

Рекордный объем складского строительства в регионах

В 2025 году общий объем ввода складской недвижимости в России достиг 6,3 млн кв. м.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 9 неделя, 2026

На 8 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта пошли вниз.

Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2026

На 9 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 8 недели года повысились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2026

На 9 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 8 неделя 2026

На 8 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге на 22 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) уменьшилась на 2,2%.

Фото: ФГК