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На «Терминале Астафьева» пройдет реконструкция причалов
05.06.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 июня 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2026

    На 22 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили расти.

    Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-марта 2026 года составил почти 47 млн TEU.

    Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается

    Каждый третий контейнер, который сейчас перевозится, – порожний.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 42%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях

    Доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    Грузы РЖД, 5 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 2,9%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 7,8%

    Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 3,1%.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%

    Груженых контейнеров было обработано на 3,5% больше, чем в апреле 2025 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях

    В апреле 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.

    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 9,3%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 0,06%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 28,1%.

    РЖД увеличили перевозки продовольственных товаров

    За четыре месяца 2026 года перевозки выросли на 32%.

     

    Товарооборот

    Экспорт кукурузы через порты Кубани, 5 месяцев 2026

    Турция остается основным направлением отгрузок – ЦОК АПК

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 23 неделя, 2026

    На 23 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 23 неделя, 2026

    Из Новороссийска в адрес Египта на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн и при объеме 50 тыс. тонн судами типа Panamax составляет $28 за тонну.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2026

    На 22 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах относительно прошлой недели снизились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026

    На 22 неделе цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах опустились.

     

    Фото: Росморречфлот

     


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