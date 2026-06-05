Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 июня 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2026

На 22 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили расти.

Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-марта 2026 года составил почти 47 млн TEU.

Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается

Каждый третий контейнер, который сейчас перевозится, – порожний.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 42%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

Грузы РЖД, 5 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 2,9%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 7,8%

Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов.

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 3,1%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%

Груженых контейнеров было обработано на 3,5% больше, чем в апреле 2025 года.

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях

В апреле 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 9,3%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 0,06%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 28,1%.

РЖД увеличили перевозки продовольственных товаров

За четыре месяца 2026 года перевозки выросли на 32%.

Товарооборот

Экспорт кукурузы через порты Кубани, 5 месяцев 2026

Турция остается основным направлением отгрузок – ЦОК АПК

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 23 неделя, 2026

На 23 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 23 неделя, 2026

Из Новороссийска в адрес Египта на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн и при объеме 50 тыс. тонн судами типа Panamax составляет $28 за тонну.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2026

На 22 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах относительно прошлой недели снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026

На 22 неделе цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах опустились.

Фото: Росморречфлот