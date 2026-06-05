Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 июня 2026

Мировой контейнерный рынок
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2026
На 22 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили расти.
Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-марта 2026 года составил почти 47 млн TEU.
Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается
Каждый третий контейнер, который сейчас перевозится, – порожний.
Российский транспортный сектор
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%
Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 42%.
Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
Доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.
Грузы РЖД, 5 месяцев 2026: снижение погрузки на 1,4%
По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 2,9%.
Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 7,8%
Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов.
Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 3,1%.
Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 6%
Груженых контейнеров было обработано на 3,5% больше, чем в апреле 2025 года.
Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
В апреле 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,7%.
Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 9,3%.
Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 в деталях
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 0,06%.
Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 28,1%.
РЖД увеличили перевозки продовольственных товаров
За четыре месяца 2026 года перевозки выросли на 32%.
Товарооборот
Экспорт кукурузы через порты Кубани, 5 месяцев 2026
Турция остается основным направлением отгрузок – ЦОК АПК
Фрахтовый рынок
Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 23 неделя, 2026
На 23 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.
Фрахтовый рынок Черного моря, 23 неделя, 2026
Из Новороссийска в адрес Египта на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн и при объеме 50 тыс. тонн судами типа Panamax составляет $28 за тонну.
Бункерный рынок
Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2026
На 22 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах относительно прошлой недели снизились.
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 22 неделя 2026
На 22 неделе цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах опустились.
Фото: Росморречфлот