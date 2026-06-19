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Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края, 5 месяцев 2026
19.06.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 15-19 июня 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2026

    На 24 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили расти.

    Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2026

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 5 месяцев 2026 года составил 22,36 млн TEU.

    Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2026

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-апреля 2026 года составил 63,2 млн TEU.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2026

    На 25 неделе 2026 года ставки фрахта продолжили расти.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в мае 2026 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 9,7%.

    Погрузка угля РЖД, май 2026

    Погрузка экспортного угля на восток в мае достигла 10,1 млн тонн – нового рекорда месяца.

    Контейнерооборот российских портов в мае 2026 незначительно снизился

    Менее чем на 0,1%

    Рост грузопотока автотранспортном на Дальнем Востоке

    В крупных автомобильных пунктах пропуска Дальнего Востока фиксируется стабильный рост грузопотока.

    Грузооборот российских портов в мае 2026 в деталях

    Более 45% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. 

    Отправка контейнеров в полувагонах в январе-мае 2026

    В январе-мае 2026 года для перевозки контейнеров сформирован 1581 состав из 115,6 тыс. полувагонов.

    Грузооборот российских портов в мае 2026 вырос на 8%

    Импорт снизился на 3,1%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 0,7%.

    Перевозки зерна по жд, май 2026

    С января по мая на сети РЖД погружено 15,3 млн тонн зерна.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2026 вырос на 2,2%

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2026 года составляла 30,5%.

     

    Товарооборот

    Выросли поставки минеральной воды из Грузии

    С начала года Минераловодские таможенники оформили свыше 33 тыс. тонн минеральной воды.

    Товарооборот Россия – Япония в январе-апреле 2026 года

    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-апреле 2026 года повысился на 10,3% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

    Рост грузопотока через российско-монгольскую границу

    В июне ежедневный грузовой и пассажирский трафик через МАПП Ташанта в Республике Алтай вырос на 30%.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 24 неделя, 2026

    На 24 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели почти на все направления снизились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 24 неделя, 2026

    На 24 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на все исследуемые направления не менялись третью неделю подряд.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 24, 2026

    На 24 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 24, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются восьмую неделю подряд.

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец июня 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 25 неделя, 2026

    Существенных изменений в спросе не наблюдается, а количество новых контрактов по-прежнему находится на низком уровне. 

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 25, 2026

    На 25 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских уменьшились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 25 неделя, 2026

    На 25 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на все исследуемые направления не меняются четвертую неделю подряд.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 25, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются девятую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2026

    На 24 неделе 2026 года в Роттердаме на 14 июня стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляла $597. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 24 неделя 2026

    Ставки снизились.

     

    Фото: ЦОК АПК

     


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