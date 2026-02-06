Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 февраля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026

На 5 неделе 2026 года ставки снизились.

Рекордный контейнерооборот в Гетеборге

Контейнерооборот порта Гетеборг по итогам 2025 года составил 934 тыс. TEU, на 4% больше, чем годом ранее.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025

По итогам 2025 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики – Клайпеду, Таллин и Ригу составил 994,3 тыс. TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026

На 6неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 7%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 8,9%.

Грузы РЖД, январь 2026: снижение на 4%

По ряду номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика. В то же время, по отдельным грузам наметился рост.

Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В декабре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 15,4% относительно показателя декабря 2024 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 0,1%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 68,2%.

Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,3%.

Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна

В декабре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 50,2% относительно показателя декабря 2024 года.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.

Товарооборот

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-ноябре 2025 года составил 4,24 млн тонн.

Товарооборот Россия – Армения в январе-ноябре 2025 года

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-ноябре 2025 года составили 2,7 млрд долларов.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2025 года в денежном выражении составил почти 9,1 млрд евро.

Товарооборот Россия – Азербайджан в 2025 году

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-декабре 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2024 года.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025

В январе-ноябре 2025 года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,4% по сравнению показателем 11 месяцев 2024 года.

Грузооборот речных портов Китая в январе-ноябре 2025

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-ноябре 2025 года увеличился вырос на 4,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Складская логистика

Вакансия на складском рынке Москвы бьет рекорды

По данным аналитиков Bright Rich | CORFAC Int., объем ввода складских площадей в Московском регионе по итогам 2025 года составил 1,2 млн кв. м (-20% в годовой динамике).

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 6 неделя, 2026

На 6 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно после нескольких недель активного роста снизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2026

На 6 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 5 недели года не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2026

На 6 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов повысились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая подросли, а южных – не изменились.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2026

На 6 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге по данным на 4 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляла $406,25.

Фото: Росморпорт