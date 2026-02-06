Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
06.02.2026

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    05.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2026
    На 6 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 4 февраля […]
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    02.02.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2026
    Наблюдается снижение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2026
    Ставки на некоторые направления увеличились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское морезерновыеФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    05.02.2026 Новое судно на линии FESCO Indian Line West
    04.02.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025
    04.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%
    04.02.2026 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге
    03.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •