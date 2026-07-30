Грузооборот Арктического бассейна в июне 2026 увеличился на 19,7%

В июне 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 19,7% относительно показателя июня 2025 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 7,7%. В каботаже было перевалено на 45,5% больше, чем годом ранее. Импорт снизился на 55,1%.

В июне 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,4%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 41,2%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (32,2%). Доля нефтепродуктов в июне 2026 года составила 8,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте хим. и мин. удобрений, перевалка которых выросла в 4 раза. Нефтепродуктов было обработано почти в 2,7 раза больше, чем в июне 2025 года. Оборот руды увеличился в 2 раза.

Наиболее значительно, на 57,5% снизился грузопоток угля и кокса. Металлолома перевалили на 49,1% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных – на 29,5% меньше.

В июне 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,1%, Сабетта обработала 31,8%, на Варандей приходилось 5,9%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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