Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 марта 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2026

На 11 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрируют разнонаправленную динамику.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 12, 2026

На 12 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry подрос на 2%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 в деталях

54,2% груженых контейнеров прошло в импорт.

Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 вырос на 0,5%

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 15,3%.

Грузооборот российских портов в феврале 2026 в деталях

Самая высокая динамика была в сегменте зерна.

Грузооборот российских портов в феврале 2026 снизился на 2,2%

Более 45% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года составляла 30,3%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 снизился на 19,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 29,7%.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях

В феврале 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 34,8%.

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 сократился на 15,3%

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос на 97,3%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 в деталях

В феврале 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 17,7% относительно показателя февраля 2025 года.

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 2 месяца 2026

В январе-феврале 2026 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 20,9%.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Финляндия в 2025 году

Поставки из России в Финляндию сократились на 6,1%.

Российский экспорт и импорт, январь 2026

Импорт в Россию в стоимостном выражении сократился по сравнению с показателем 2025 года на 9,5%.

1200 кг «змеиного фрукта»

Всего в минувшем году сотрудники Пулковской таможни провели таможенные операции в отношении 43 партий различных экзотических фруктов.

Шиппинг

Финансовые результаты Совкомфлота за 2025 год

Выручка составила 1,3 млрд долларов, на 29,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

Складская логистика

Вакантность на складском рынке Московского региона выросла

На фоне увеличения предложения на рынке наблюдается коррекция ставок аренды.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 12 неделя, 2026

На 12 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, 12 неделя, 2026

На 12 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 10 недели года не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2026

На 12 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая демонстрируют разнонаправленную динамику.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2026

В Сингапуре стоимость HSFO повысилась на 75,5%.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2026 года

В порту Калининград HSFO подорожало на 6,8%.

