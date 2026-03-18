Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
18.03.2026

Грузооборот российских портов в феврале 2026 снизился на 2,2%

    • Грузооборот всех морских портов России в феврале 2026 года снизился на 2,2% относительно показателя февраля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Подписаться

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в феврале 2026 года приходилось 78,6% всего грузооборота, сократился на 2,5%. В каботаже было перевалено на 34% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 29,3%, импорт вырос на 2,7%.

    Более 45% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,7% и 14,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21,5%.

    Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого увеличилась на 36,9%. Цветных металлов было обработано на 26,5% больше, чем в феврале 2025 года. Оборот пищевых грузов вырос на 24,3%.

    На 47,4% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Перевалка лесных грузов сократилась на 47,2%, химических грузов – на 20,6%.

    В феврале 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,6%, Балтийский бассейн обработал 28,7%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 27,2%, 12,4% и 1,1% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •