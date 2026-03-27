Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 марта 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2026

На 12 неделе 2026 года ставки фрахта продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2026

Контейнерооборот Турции по итогам января-февраля 2026 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 2,7%.

Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2026

Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2026 года составил почти 9,4 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 увеличился на 17,7%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 15,3%.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 в деталях

В феврале 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,2%.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 снизился на 10,3%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт уменьшился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 3,5%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 в деталях

В феврале 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 вырос на 14,2%

Транзит сократился на 35%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 45,4%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2026 повысился на 10,4%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 53,3%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 в деталях

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 3,3%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2026 увеличился на 14,2%

99,8% груженых контейнеров прошло в каботаже.

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026 в деталях

В феврале 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 20,2% относительно показателя февраля 2025 года.

Товарооборот

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе 2026 года составил 139,4 тыс. тонн.

Экспортные перевозки в направлении Казахстана

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-феврале 2026 года выросли на 20,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС, январь 2026

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января 2026 года сократился на 34,4%.

Перевозки по жд со странами ШОС растут

Объем перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС в 2025 году составил 326 млн тонн.

Складская логистика

Свободные площади и динамика ставок на складском рынке Петербурга и Ленобласти

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие склады класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 11 тыс. рублей за кв. м в год.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец марта 2026 года.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 13, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 13 неделя, 2026

На 13 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, 13 неделя, 2026

На 13 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 10 недели года на отдельные направления подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 13, 2026

На 13 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели уменьшились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2026

На 12 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах увеличились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 12 неделя 2026

На 12 неделе стоимость на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах увеличилась.

Фото: Росатом