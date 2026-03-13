Аналитический дайджест SeaNews, 10-13 марта 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2026

На 10 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрируют разнонаправленную динамику.

Все порты Финляндии, январь 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января 2026 года составил 1116,5 тыс. TEU.

Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января 2026 года составил 16,03 млн TEU.

Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта

Конфликт на Ближнем Востоке сказался на множестве сфер, и одним из первых отреагировал на ситуацию рынок морских контейнерных перевозок.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 11, 2026

На 11 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry подрос на 8%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 61,3%.

Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026

Во внутреннем сообщении было отправлено 460,8 тыс. TEU.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Турция в 2025 году

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в 2025 году снизился на 6,5%.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, итоги 2025

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию по итогам 2025 года в денежном выражении составил чуть более 9,7 млрд евро.

Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края

За январь и февраль 2026 года общий объем исследованной мягкой пшеницы, предназначенный для целей экспорта через порты Краснодарского края, составил 4,1 млн тонн.

Шиппинг

Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год

В 4 квартале 2025 года выручка по группе уменьшилась на 5,2% к аналогичному периоду 2024 года.

Финансовые результаты ZIM в 2025 году

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам четвертого квартала 2025 года составил 898 тыс. TEU.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 11 неделя, 2026

На 11 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели увеличились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 11 неделя, 2026

На 11 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 10 недели года снова увеличились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2026

На 11 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских на отдельные направления уменьшились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2026

На 10 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах увеличились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 10 неделя 2026 года

В порту Калининград HSFO подорожало на 15,4%.

Фото: Росморречфлот