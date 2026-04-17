Создан логистический штаб для обеспечения навигации в Певеке
17.04.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 апреля 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026

    На 15 неделе 2026 года ставки фрахта продолжали увеличиваться почти на всех направлениях.

    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-февраля 2026 года составил 31,1 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 16, 2026

    На 16 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry относительно прошлой недели снизился на 3%.

     

    Российский транспортный сектор

    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по март 2026 года в различных аналитических разрезах.

    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по март 2026 года в различных аналитических разрезах.

    Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях

    Груженых контейнеров было обработано на 3,9% больше, чем в марте 2025 года.

    Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 17%.

    Грузооборот российских портов в марте 2026 в деталях

    Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. 

    Грузооборот российских портов в марте 2026 повысился на 10,5%

    Импорт вырос на 6,6%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года составляла 33,6%.

    Перевозки зерна по жд, март 2026

    Абсолютный максимум квартальной погрузки зерна за всю историю компании

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 вырос на 12,2%

    44,2% груженых контейнеров прошло в импорте.

    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2026

    Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам первого квартала 2026 года сократился на 15,2%

    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях

    В марте 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,5%.

    Жд экспорт через порты, март 2026

    В марте 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов.

    Рост контейнерооборота на терминалах «ТрансКонтейнера» на Транссибе

    Положительная динамика на терминалах компании отражает постепенное восстановление контейнерных перевозок после спада, продолжавшегося со второго квартала 2025 года. 

     

    Товарооборот

    Импорт помело на Урал вырос втрое

    Всего с начала года в регион деятельности Уральского таможенного управления ввезено порядка 2 тыс. тонн экзотических фруктов.

    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2026

    По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-феврале 2026 года составил 99,3 млрд долларов.

    Растут прямые поставки фруктов и овощей в Красноярский край

    Объем прямых поставок импортных фруктов и овощей в Красноярский край увеличился на 40%.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь 2026

    В отчетном периоде Россия экспортировала нефть и нефтепродукты морским путем в три страны ЕС – во Францию, Бельгию и Нидерланды.

    Экспорт косметической продукции из Сибирского федерального округа

    С начала 2026 года таможенными органами Сибири оформлено на экспорт почти 856 тонн косметической продукции.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 16 неделя, 2026

    На 16 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2026

    На 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельные направления снизились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2026

    На 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели продолжили снижаться.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая относительно прошлой недели незначительно повысились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2026

    На 15 неделе 2026 года цены почти на все виды бункерного топлива в исследуемых портах уменьшились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2026

    На 15 неделе стоимость HSFO и VLSFO во всех исследуемых портах снизилась, а цена MGO, напротив, увеличилась.

     

    Фото: Росатом

     


