Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 января 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026

На 3 неделе 2026 года ставки относительно 2 недели 2026 года подросли.

Поезда Китай – Европа из Демонстрационной зоны Китай-ШОС в 2025 году

В 2025 году количество поездов Китай – Европа, которые отправились из Демонстрационной зоны сотрудничества Китай-ШОС или прибыли, в нее составило 1 225.

Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 11 месяцев 2025 года составил 1,3 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.

Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 9,8%.

Ро-ро и паромные перевозки через Туапсе, итоги 2025

По данным таможенной статистики, через Туапсинский таможенный пост Сочинской таможни на паромах ро-ро в 2025 году было перевезено порядка 35 тыс. автотранспортных средств.

Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 10,5%.

Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год

Как сообщили SeaNews в холдинге, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов Глобал Портс в 2025 году была лучше рынка.

Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года составляла 30%.

Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.

Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%

Экспорт, на который в декабре 2025 года приходилось 80,5% всего грузооборота, увеличился на 7,1%.

Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна

В декабре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 7,5% относительно показателя 2024 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,3% относительно показателя декабря 2024 года.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Сербия в январе-ноябре 2025 года

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-ноябре 2025 года снизился на 4,8%.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-ноября 2025 года сократился на 14,1%.

Экспорт растительных масел через Новороссийск: итоги 2025

Крупнейшими покупателями подсолнечного масла в 2025 году были Турция, Индия и Иран.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-ноябре 2025 года составил 3,35 млн тонн.

Семечки из Китая

По данным ФТС, в 2025 году в Уральский федеральный округ было импортировано почти 39 тыс. тонн семечек.

Китайские автомобили через КПП Хоргос в 2025 году

По итогам 2025 года через погранпереход Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района из Китая было экспортировано 450 тыс. автомобилей.

Экспорт зерновых из Алтайского края, итоги 2025

Алтайский филиал ФГУП «ЦОК АПК» поделился статистикой экспорта зерна и продуктов его переработки, масличных культур, фуражных грузов и растительных масел из Алтайского края.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2026

На 4 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2026

На 4 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся в диапазоне 20-24 за тонну.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026

На 4 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно 3 недели 2026 года снова подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2026

На 4 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из отдельных балтийских портов увеличились.

Фото: ФТС