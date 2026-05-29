Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 мая 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2026

На 21 неделе 2026 года ставки фрахта увеличились.

Все порты Финляндии, 3 месяца 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-марта 2026 года составил 383,6 тыс. TEU.

Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026

Контейнерооборот Шанхая по итогам 4 месяцев 2026 года составил 18,95 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Грузооборот российских портов в апреле 2026 повысился на 8,2%

Экспорт, на который в апреле 2026 года приходилось 78,1% всего грузооборота, увеличился на 7,8%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года составляла 32,6%.

Грузовые перевозки между Россией и Китаем, 4 месяца 2026

По итогам января-апреля 2026 года объём перевозок в сообщении с Китаем вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 1,2%.

Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 в деталях

В апреле 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,6%.

Экспорт по жд в направлении Казахстана

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-апреле 2026 года выросли на 20% к аналогичному периоду прошлого года.

Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 уменьшился на 4%

Наиболее значительно, на 97% снизился оборот накатных грузов (ро-ро).

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 22,3%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 13,3%.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях

В апреле 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,3%.

По Северной Двине и Вычегде перевезено 75% лесоматериалов от плана

На сегодняшний день перевезено 275,55 тыс. куб. м.

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 14,7%

Импорт сократился на 0,6%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях

В апреле 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 13% относительно показателя апреля прошлого года.

Финансы

Frontline увеличил выручку, прибыль и TCE в первом квартале 2026

Тайм-чартерный эквивалент в сегменте VLCC составил в первом квартале 2026 года 103,5 тыс. долларов в день.

CMA CGM увеличил объем перевозок

Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, выручка по группе осталась практически на уровне прошлого года.

Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2026

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента повысилась на 55%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 22 неделя, 2026

На 22 неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается резкое снижение ставок фрахта.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 22, 2026

На 22 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 22 неделя, 2026

На 22 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax почти на все направления снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 22, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая составляют 45-47 долларов за тонну.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2026

На 21 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 21 неделя 2026

На 21 неделе в исследуемых портах цены на HSFO и VLSFO и увеличились, на MGO, напротив, опустились.

Фото: Российский морской регистр судоходства