Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%

В апреле 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя апреля 2025 года на 1,9%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 1,2%. Экспорт снизился на 22%. В каботаже было перевалено на 54,3% больше, чем годом ранее. Появился, правда, в небольших объемах, транзит (в апреле прошлого года транзитных контейнеров не было).

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года составляла 32,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,8% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 20,8% приходилось на рефконтейнеры, 79,2% – на сухие.

47,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,1% – в экспорте, 30,6% – в каботаже, 0,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 20,9%.

В апреле 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 77,9%, Калининград обработал 21,6%, на Усть-Лугу приходилось 0,5%.

