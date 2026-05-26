Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%

    • В апреле 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя апреля 2025 года на 1,9%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 1,2%. Экспорт снизился на 22%. В каботаже было перевалено на 54,3% больше, чем годом ранее. Появился, правда, в небольших объемах, транзит (в апреле прошлого года транзитных контейнеров не было).

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года составляла 32,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,8% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 20,8% приходилось на рефконтейнеры, 79,2% – на сухие.

    47,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,1% – в экспорте, 30,6% – в каботаже, 0,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 20,9%.

    В апреле 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 77,9%, Калининград обработал 21,6%, на Усть-Лугу приходилось 0,5%.

    19.02.2026
    Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
    Импорт сократился на 15,3%, экспорт – на 26%.
    24.04.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях
    Большая часть контейнеров (99,8%) прошла в каботаже.
    24.03.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 12 неделя 2026
    Топливо продолжает дорожать.
    28.04.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в первом квартале 2026 года
    Повысился на 8,8%.
    29.04.2026
    Товарооборот Россия – Грузия в первом квартале 2026 года
    Увеличился на 14,6%
    14.04.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-февраля 2026 года составил 31,1 млн TEU.
