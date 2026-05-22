Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 мая 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026

На 20 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрировали разнонаправленную динамику.

Российский транспортный сектор

Перевозки зерна по жд, апрель 2026

В апреле по сети РЖД было отправлено 3,3 млн тонн зерна.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 27,3%.

Жд экспорт через порты, апрель 2026

В апреле 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28,2 млн тонн экспортных грузов.

Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,9%.

Грузооборот российских портов в апреле 2026 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2026 года повысился на 8,2% относительно показателя апреля прошлого года.

Товарооборот

Поставки нектаринов на Урал выросли на 60%

С начала года таможенными органами Уральского региона оформлено порядка 200 тонн нектаринов общей стоимостью более 41 млн рублей.

Экспорт куриных крылышек в Китай из Ярославской области

С начала года таможенные органы Ярославской области проконтролировали экспорт 189 тонн куриных крыльев в Китай.

О российском зерновом экспорте

Согласно данным ФГИС «Аргус-Фито», совокупный объём экспорта российской зерновой продукции в 2025 году перевалил за отметку в 61 млн тонн.

Товарооборот через российско-азербайджанскую границу

На российско-азербайджанском участке государственной границы отмечается устойчивый рост товарооборота

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2026

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого квартала 2026 года сократился на 20%.

Российский экспорт в Китай за последние годы вырос в разы – ЦОК АПК

За период 2023-2025 годов российский экспорт по целому ряду категорий показал кратный рост.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец мая 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 21 неделя, 2026

На 21 неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается незначительная корректировка ставок фрахта.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 21, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются пятую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Черного моря, 21 неделя, 2026

На 21 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax почти на все направления не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 21, 2026

На 21 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели уменьшились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2026

На 20 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 20 неделя 2026

На 20 неделе цены на бункерное топливо в исследуемых портах увеличились.

Фото: Росморпорт