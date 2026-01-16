Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 января 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026

На 2 неделе 2026 года ставки относительно 52 недели 2025 года подросли.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026

На второй неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 16%.

Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2025

Контейнерооборот через порты Турции по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 3%.

Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2025 года составил 175,7 млн TEU.

Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана

По итогам 2025 года 915 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Азия перевезли в общей сложности 75 030 TEU с китайско-казахстанской логистической базы в порту Ляньюньган.

Контейнерооборот лидеров, итоги 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам 2025 года составил чуть более 55 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 3, 2026

На третьей неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 4%.

Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году

Грузооборот через железнодорожный КПП Алашанькоу в 2025 году вырос на 7,8%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 0,1%.

Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%

По итогам 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% по сравнению с показателем 2024 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 83,4%.

Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях

В ноябре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,4%.

Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU.

Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка нефти

В ноябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 37,3% относительно показателя ноября 2024 года.

Товарооборот

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в январе-октябрь 2025 года сократился на 6,7%.

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025

По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-октябре 2025 года составил почти 3,2 млн тонн.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-ноябре 2025 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-ноябре 2025 года снизился относительно показателя 11 месяцев 2024 года на 4,1%.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-ноябре 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 3% по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года.

Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2026

На 3 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 52 недели 2025 года снизились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026

На 3 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно 2 недели 2026 года немного подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 3, 2026

На 3 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов уменьшились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая на 3 неделе этого относительно 52 недели 2025 года не изменились.

Фото: Росморречфлот