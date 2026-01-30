Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 января 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026

На 4 неделе 2026 года ставки демонстрируют разнонаправленную динамику.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 5, 2026

На 4 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 5%.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 0,9%.

Перевозки зерна по жд, декабрь 2025

В декабре 2025 года по сети РЖД было отправлено почти 4 млн тонн зерна.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,9%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка руды

В декабре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,9% относительно показателя декабря 2024 года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 44,4%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 11,4%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях

Согласно имеющимся официальным данным, в декабре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна

В декабре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 8% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна уменьшился на 7,2% относительно показателя декабря 2024 года.

Жд перевозки рыбы из Приморского края

«Российские железные дороги» поделились статистикой перевозки рыбы.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Япония в январе-ноябре 2025 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-ноябре 2025 остался практически на уровне показателя аналогичного периода прошлого года.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-ноябре 2025 года составил 23 млн тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-ноябре 2025 года составил 2,5 млн тонн.

Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз

Значительный рост отмечен также на сирийском направлении.

Шиппинг

Пиратская сводка за 2025 год

Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) сообщает о росте числа инцидентов с участием пиратов по итогам 2025 года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 5 неделя, 2026

На 5 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно 4 недели 2026 года снова резко увеличились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2026

На 4 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax на отдельные направления увеличились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 5, 2026

На 5 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти их всех балтийских портов не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая на 5 неделе этого года относительно 4 недели подросли.

Фото: CMA CGM