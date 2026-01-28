Информационно-аналитическое агентство
Пиратская сводка за 2025 год
28.01.2026

Пиратская сводка за 2025 год

    • Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) сообщает о росте числа инцидентов с участием пиратов по итогам 2025 года.

    Согласно последнему отчету IMB, всего в течение года было зафиксировано 137 нападений на суда против 116 в 2024 и 120 в 2023 году.

    На борт 121 судна пиратам удалось высадиться, четыре судна было захвачено, два судна было обстреляно.

    Пиратская сводка за 2025 годВ заложники попали 46 моряков (против 126 в 2024 и 73 в 2023 году), 25 моряков были похищены (против 12 в 2024 и 14 в 2023), десятерым угрожали, четверо были ранены.

    Почти в 90% случаях пиратам удалось проникнуть на борт судов (в конкретных цифрах, таких судов было 79). Четыре судна были захвачены, еще одно судно пираты обстреляли.

    В 42 случаях нападающие применяли огнестрельное оружие (в 2024 году таких случаев было 26), в 33 случаях – холодное оружие (в 2024 году – 39).

    Самое большое количество нападений на суда зафиксировано в Сингапурском проливе – 80 против 43 в 2024 году, что соответствует 58% всех произошедших в 2025 году инцидентов.

    В индонезийских водах число инцидентов сократилось с 18 в 2023 и 22 в 2024 году до 12 в 2025.

    Также меньше пиратских нападений зафиксировано у берегов Сомали и в Гвинейском заливе.

    Инфографика: IMB


