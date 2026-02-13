Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 февраля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026

Ставки из Китая на порты Персидского залива упали на 15,8%.

Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025

В январе-ноябре 2025 года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 2025 года составил 191,6 млн TEU.

Все порты Финляндии, итоги 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 2025 года составил 1,4 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026

На 7 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 1%.

Российский транспортный сектор

Железнодорожные контейнеры, январь 2026

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам января 2026 года составили 634,4,4 тыс. TEU.

Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2026

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам января 2026 года увеличились на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Сербия в 2025 году

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в 2025 году снизился на 3,6%.

На Урале в два раза вырос импорт гранатов

В 2025 году уральские таможенники оформили более 2 тыс. тонн гранатов.

Аграрный экспорт из Калужской области

Продукция калужских аграриев поставляется более чем в 25 стран мира.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2025

По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2025 года в денежном выражении составил 523,5 млн евро.

Товарооборот Россия – Армения в 2025 году

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в 2025 году составили почти 3 млрд долларов.

Растет импорт тканей авиатранспортом

Шереметьевская таможня фиксирует увеличение импорта тканей из Китая.

Товарооборот Россия – Грузия в 2025 году

По данным национальной службы статистики Грузии, в 2025 году товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 6,3% относительно показателя 2024 года.

Товарооборот Россия – Южная Корея в 2025 году

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-декабре 2025 года снизился относительно показателя 2024 года на 4,1%.

Российский экспорт и импорт, итоги 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.

Экспорт масличных из Сибирского федерального округа

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в 2025 году и Сибири за рубеж отправлено свыше 1 млн тонн масличных культур.

Товарооборот Россия — Китай в 2025 году

По итогам 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 6,9% относительно показателя января-декабря 2024 года.

Экспорт зернового сырья из Сибирского региона

Экспорт зерновых культур из Сибирского региона составил в 2025 году порядка 1,65 млн тонн.

Складская логистика

Объем свободных складов в Петербурге вырос вдвое

Наиболее высокая доля свободных помещений наблюдается в складских комплексах класса В.

О спекулятивных и целевых складских проектах в Петербурге

По данным консалтинговой компании NF GROUP, рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году сместился в сторону целевых форматов строительства.

Рынок складской недвижимости Московского региона перешел в фазу коррекции

Структура ввода в 2025 году свидетельствует о смене девелоперских стратегий.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 7 неделя, 2026

На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта после небольшого снижения на прошлой неделе подросли.

Фрахтовый рынок Черного моря, 7 неделя, 2026

На 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 6 недели года не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026

На 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов снова увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2026

На 7 неделе 2026 года в Роттердаме, по данным Oil Monster, на 10 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляет $390.

Фото: ФТС