Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ро-ро и паромные перевозки через Туапсе, итоги 2025
13.02.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 февраля 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2026

    Ставки из Китая на порты Персидского залива упали на 15,8%.

    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025

    В январе-ноябре 2025 года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

    Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 2025 года составил 191,6 млн TEU.

    Все порты Финляндии, итоги 2025

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 2025 года составил 1,4 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026

    На 7 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 1%.

     

    Российский транспортный сектор

    Железнодорожные контейнеры, январь 2026

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам января 2026 года составили 634,4,4 тыс. TEU.

    Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2026

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам января 2026 года увеличились на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Сербия в 2025 году

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в 2025 году снизился на 3,6%.

    На Урале в два раза вырос импорт гранатов

    В 2025 году уральские таможенники оформили более 2 тыс. тонн гранатов.

    Аграрный экспорт из Калужской области

    Продукция калужских аграриев поставляется более чем в 25 стран мира.

    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2025

    По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-сентябре 2025 года в денежном выражении составил 523,5 млн евро.

    Товарооборот Россия – Армения в 2025 году

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в 2025 году составили почти 3 млрд долларов.

    Растет импорт тканей авиатранспортом

    Шереметьевская таможня фиксирует увеличение импорта тканей из Китая.

    Товарооборот Россия – Грузия в 2025 году

    По данным национальной службы статистики Грузии, в 2025 году товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 6,3% относительно показателя 2024 года.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в 2025 году

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-декабре 2025 года снизился относительно показателя 2024 года на 4,1%.

    Российский экспорт и импорт, итоги 2025

    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.

    Экспорт масличных из Сибирского федерального округа

    По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в 2025 году и Сибири за рубеж отправлено свыше 1 млн тонн масличных культур.

    Товарооборот Россия — Китай в 2025 году

    По итогам 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 6,9% относительно показателя января-декабря 2024 года.

    Экспорт зернового сырья из Сибирского региона

    Экспорт зерновых культур из Сибирского региона составил в 2025 году порядка 1,65 млн тонн. 

     

    Складская логистика

    Объем свободных складов в Петербурге вырос вдвое

    Наиболее высокая доля свободных помещений наблюдается в складских комплексах класса В. 

    О спекулятивных и целевых складских проектах в Петербурге

    По данным консалтинговой компании NF GROUP, рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году сместился в сторону целевых форматов строительства.

    Рынок складской недвижимости Московского региона перешел в фазу коррекции

    Структура ввода в 2025 году свидетельствует о смене девелоперских стратегий. 

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 7 неделя, 2026

    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта после небольшого снижения на прошлой неделе подросли.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 7 неделя, 2026

    На 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 6 недели года не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026

    На 7 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов снова увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2026

    На 7 неделе 2026 года в Роттердаме, по данным Oil Monster, на 10 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) составляет $390.

     

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 января 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 5 неделе 2025 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    23.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 января 2025
    Аналитика и статистика на сайте SeaNews на 4 неделе 2025 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    06.02.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 февраля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 6 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 января 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 3 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •