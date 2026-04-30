Аналитический дайджест SeaNews, 27-30 апреля 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2026

На 17 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрировали разнонаправленную динамику.

Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2026 года

Суммарная вместимость флота Top-25 линий на 1 апреля этого года составляет почти 31,5 млн TEU, на 6,8% больше, чем было 1 апреля 2025 года.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 уменьшился на 15,8%

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 3,2%.

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях

В марте 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,3%.

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%

В каботаже было перевалено на 21,4% больше, чем годом ранее.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 0,05%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2026 снизился на 69,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 68,8%.

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях

В марте 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,2%.

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 вырос на 84,1%

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла почти в 69 раз.

Товарооборот

Рекордные отгрузки зерна из Сибири

С июля 2025 по март 2026 года из Сибирского региона было экспортировано 4,6 млн тонн зерновых.

Увеличился импорт цитрусовых в Сибирь

В первом квартале 2026 года в Сибирски федеральный круг было ввезено порядка 27 тыс. тонн цитрусовых.

Товарооборот Россия – Южная Корея в первом квартале 2026 года

По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-марте 2026 года повысился на 8,8% относительно показателя января-марта 2025 года.

Рост грузопотока между Россией и Азербайджаном

В первом квартале 2026 года на российско-азербайджанском участке границы было оформлено около 90 тыс. грузовых автомобилей.

Товарооборот Россия – Грузия в первом квартале 2026 года

По данным национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2026 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 14,6% относительно показателя первых трех месяцев 2025 года.

Гвоздики к майским праздникам

Только в апреле инспекторы оформили ввоз почти 1,7 млн штук или 56,5 тонн этих цветов.

Складская логистика

374 тыс. кв. м новой складской недвижимости в Петербурге в 2026

В первом квартале текущего года в регионе построили три объекта общей площадью 153 тыс. кв. м.

Фрахтовый рынок

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2026

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в апреле этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1892 долларов.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2026

На 17 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно предыдущей недели продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 17, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая относительно прошлой недели незначительно понизились, в направлении южных – не изменились.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 18 неделя, 2026

На 18 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться четвертую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Черного моря, 18 неделя, 2026

На 18 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 16 недели опустились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 18, 2026

На 18 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2026

На 18 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находились в диапазоне 25-26 долларов за тонну.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2026

На 17 неделе 2026 года цены на бункерное топливо в всех исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 17 неделя 2026

На 17 неделе цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах увеличились.

