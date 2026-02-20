Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 февраля 2026

Мировой контейнерaный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026

На 7 неделе 2026 года ставки продолжают снижаться.

Контейнерооборот лидеров, январь 2026

Оба крупнейших контейнерных порта мира показали рост к январю прошлого года.

Контейнерооборот портов Китая в 2025

Морские порты Китая обработали 88% всех контейнеров.

Российский транспортный сектор

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.

Перевозки зерна по жд, январь 2026

В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна.

Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,3%.

Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%

Груженых контейнеров было обработано на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года.

Грузооборот российских портов в январе 2026 в деталях

Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах.

Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%

Более 47% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях

В январе 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 25%.

Товарооборот

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 2025 года сократился на 15,1%.

Экспорт продуктов переработки зерна из Сибири

В 2025 году из различных регионов Сибирского федерального округа было отгружено за рубеж 289 тыс. тонн продуктов переработки зерна.

Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона

Кормовая продукция отгружалась в 9 государств.

Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026

Рост импорта связан с активной подготовкой аграриев к весеннему сезону.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, 2025

По скорректированным данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 3,1 млн тонн.

Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа

В экспортных поставках доминировал горох – 377 тыс. тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 2,7 млн тонн.

Экспорт чипсов из Сибири

Основным покупателем стал Казахстан.

Товарооборот Россия – Казахстан в 2025 году

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году составил 27,4 млрд долларов.

Порты

Грузооборот морских портов Китая в 2025 году

В 2025 году грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,2% по сравнению показателем 2024 года.

Грузооборот речных портов Китая в 2025

Речные порты Китая обработали 36,6% всех грузов.

Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам 2025 года 114,6 млн тонн.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности февраль 2026 года и статистика судозаходов за январь 2026 года.

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1796 долларов.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 8 неделя, 2026

На 8 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта рост ставок продолжается.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 8, 2026

На 8 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026

На 8 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax составляет $19 за тонну.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 8, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются на уровне 45-46 долларов за тонну.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2026

На 7 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 15 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) увеличилась на 3,3%.

Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026

На 8 неделе 2026 года цена HSFO и VLSFO почти во всех исследуемых портах увеличилась.

Фото: Росморречфлот