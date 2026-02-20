Информационно-аналитическое агентство
Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
20.02.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 февраля 2026

    • Мировой контейнерaный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026

    На 7 неделе 2026 года ставки продолжают снижаться.

    Контейнерооборот лидеров, январь 2026

    Оба крупнейших контейнерных порта мира показали рост к январю прошлого года.

    Контейнерооборот портов Китая в 2025

    Морские порты Китая обработали 88% всех контейнеров.

     

    Российский транспортный сектор

    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.

    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.

    Перевозки зерна по жд, январь 2026

    В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна. 

    Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,3%.

    Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%

    Груженых контейнеров было обработано на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года.

    Грузооборот российских портов в январе 2026 в деталях

    Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах.

    Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%

    Более 47% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях

    В январе 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 25%.

     

    Товарооборот

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 2025 года сократился на 15,1%.

    Экспорт продуктов переработки зерна из Сибири

    В 2025 году из различных регионов Сибирского федерального округа было отгружено за рубеж 289 тыс. тонн продуктов переработки зерна.

    Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона

    Кормовая продукция отгружалась в 9 государств. 

    Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026

    Рост импорта связан с активной подготовкой аграриев к весеннему сезону. 

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, 2025

    По скорректированным данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 3,1 млн тонн.

    Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа

    В экспортных поставках доминировал горох – 377 тыс. тонн.

    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, 2025

    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 2,7 млн тонн.

    Экспорт чипсов из Сибири

    Основным покупателем стал Казахстан. 

    Товарооборот Россия – Казахстан в 2025 году

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году составил 27,4 млрд долларов.

     

    Порты

    Грузооборот морских портов Китая в 2025 году

    В 2025 году грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,2% по сравнению показателем 2024 года.

    Грузооборот речных портов Китая в 2025

    Речные порты Китая обработали 36,6% всех грузов. 

    Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025

    Грузооборот порта Гамбург составил по итогам 2025 года 114,6 млн тонн.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности февраль 2026 года и статистика судозаходов за январь 2026 года.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026

    По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1796 долларов.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 8 неделя, 2026

    На 8 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта рост ставок продолжается. 

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 8, 2026

    На 8 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов не изменились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026

    На 8 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax составляет $19 за тонну. 

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 8, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются на уровне 45-46 долларов за тонну.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2026

    На 7 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 15 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) увеличилась на 3,3%.

    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026

    На 8 неделе 2026 года цена HSFO и VLSFO почти во всех исследуемых портах увеличилась.

     

    Фото: Росморречфлот


