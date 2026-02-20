Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 февраля 2026

Мировой контейнерaный рынок
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026
На 7 неделе 2026 года ставки продолжают снижаться.
Контейнерооборот лидеров, январь 2026
Оба крупнейших контейнерных порта мира показали рост к январю прошлого года.
Контейнерооборот портов Китая в 2025
Морские порты Китая обработали 88% всех контейнеров.
Российский транспортный сектор
Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.
Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по январь 2026 года в различных аналитических разрезах.
Перевозки зерна по жд, январь 2026
В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна.
Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,3%.
Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
Груженых контейнеров было обработано на 12,1% меньше, чем в январе 2025 года.
Грузооборот российских портов в январе 2026 в деталях
Самая высокая динамика была в сегменте грузов на паромах.
Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%
Более 47% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы.
Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях
В январе 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 25%.
Товарооборот
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, итоги 2025
Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 2025 года сократился на 15,1%.
Экспорт продуктов переработки зерна из Сибири
В 2025 году из различных регионов Сибирского федерального округа было отгружено за рубеж 289 тыс. тонн продуктов переработки зерна.
Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона
Кормовая продукция отгружалась в 9 государств.
Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026
Рост импорта связан с активной подготовкой аграриев к весеннему сезону.
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, 2025
По скорректированным данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 3,1 млн тонн.
Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа
В экспортных поставках доминировал горох – 377 тыс. тонн.
Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, 2025
По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2025 года составил 2,7 млн тонн.
Основным покупателем стал Казахстан.
Товарооборот Россия – Казахстан в 2025 году
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году составил 27,4 млрд долларов.
Порты
Грузооборот морских портов Китая в 2025 году
В 2025 году грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 4,2% по сравнению показателем 2024 года.
Грузооборот речных портов Китая в 2025
Речные порты Китая обработали 36,6% всех грузов.
Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
Грузооборот порта Гамбург составил по итогам 2025 года 114,6 млн тонн.
Фрахтовый рынок
Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности февраль 2026 года и статистика судозаходов за январь 2026 года.
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1796 долларов.
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 8 неделя, 2026
На 8 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта рост ставок продолжается.
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 8, 2026
На 8 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из всех исследуемых балтийских портов не изменились.
Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026
На 8 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax составляет $19 за тонну.
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 8, 2026
Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются на уровне 45-46 долларов за тонну.
Бункерный рынок
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2026
На 7 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 15 февраля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) увеличилась на 3,3%.
Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026
На 8 неделе 2026 года цена HSFO и VLSFO почти во всех исследуемых портах увеличилась.
Фото: Росморречфлот