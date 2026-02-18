Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1796 долларов. На направлении Александрия – Новороссийск в среднем ставка находится на уровне 1764 долларов.

Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1360 долларов, в импорте – 1564 доллара.

Средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в феврале 2026 года находится на уровне 1813 долларов, в импорте – 1601 доллар.

На перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1363 доллара, в импорте – 1468 долларов.

Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в феврале находится на уровне 1780 долларов. В обратном направлении ставка составляет 1861 доллар.

На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1357 долларов, в импорте – 1621 долларов.

Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок четырёх линий, работающих на данном маршруте, – MARMED, Ametist, SeaCont и Transit.

По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки за 40-футовый контейнер на направлении Новороссийск – Александрия в феврале предлагает MARMED – 1618 долларов, за 20-футовый контейнер – Ametist (1328 долларов).

В импорте самые низкие ставки в феврале у Ametist – 1469 долларов за 40-футовый и 1369 долларов за 20-футовый контейнер.

В январе этого года в порт Новороссийск из Египта было совершено 7 заходов контейнеровозов.

За последние 12 месяцев (с января 2025 по январь 2026 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в ноябре 2025 года – 1414 TEU, больше всего – в мае прошедшего года, 26,9 тыс. TEU.

