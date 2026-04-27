Жд экспорт через порты, март 2026
27.04.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 апреля 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2026

    На 16 неделе 2026 года ставки фрахта продолжали увеличиваться почти на всех направлениях.

    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2026

    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2026 года вырос на 6,6%.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 17, 2026

    На 17 неделе 2026 года мировой индекс контейнерных перевозок Drewry относительно прошлой недели снизился на 1%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 уменьшился на 0,9%

    Экспорт, на который приходилось 88,2% всех грузов, уменьшился на 1,6%. 

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 в деталях

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 22,9%.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 14,9%.

    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 в деталях

    В марте 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,5%.

    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 повысился на 18,7%

    Импорт сократился на 14,4%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 40,3%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 снизился на 0,2%

    Груженых контейнеров было обработано на 1,2% больше, чем в марте 2025 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях

    В марте 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,5%.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях

    В марте 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна уменьшился на 15,8% относительно показателя марта 2025 года.

     

    Товарооборот

    Внешнеторговый оборот между РФ и ЕС, январь-февраль 2026

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам двух первых месяцев 2026 года сократился на 33,6%.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец апреля 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 17 неделя, 2026

    На 17 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают значительно снижаться. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 17 неделя, 2026

    На 17 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 16 недели не изменились

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2026

    На 16 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах снова уменьшились.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 16 неделя 2026

    На 16 неделе стоимость HSFO и VLSFO во всех исследуемых портах повысились, а цена MGO, напротив, уменьшилась.

     

