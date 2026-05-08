Аналитический дайджест SeaNews, 4-8 мая 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2026

На 18 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления подросли.

Все порты Финляндии, 2 месяца 2026

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-февраля 2026 года составил 240,3 тыс. TEU.

Контейнерооборот через Гетеборг сократился

Контейнерооборот через Гетеборг составил по итогам первого квартала 2026 года составил 234 тыс. TEU.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2026

Рига и Таллин показали отрицательную динамику. Оборот груженых контейнеров Клайпеды увеличился на 2% относительно первого квартала 2025 года.

Контейнерные порты Турции, Q1 2026

Контейнерооборот морских портов Турции по итогам первого квартала 2026 года составил 3,36 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Грузы РЖД, 4 месяца 2026: минус 1,9%

По итогам первых 4 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоилась

В январе-апреле «Российские железные дороги» погрузили 174,1 тыс. TEU в 87 тыс. полувагонов.

Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 4 месяцев 2026 года составили 2 млн 558 тыс. TEU.

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам апреля 2026 года.

Товарооборот

Экспорт агропродукции в Китай через порты Кубани

Объем экспорта на китайском направлении увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2026 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом квартале 2026 года товарооборот между Россией и Азербайджаном сократился на 47,8% по сравнению с показателем января-марта прошлого года.

Алтайский мёд на экспорт в Китай

За 2025 год алтайские пчеловоды экспортировали около 27 тонн мёда в Китай, США, Монголию и Польшу.

Грузопоток между Россией и Абхазией в первом квартале

Порядка 300 тыс. тонн грузов оформили таможенники в ЖДПП Адлер в первом квартале 2026 года.

Экспорт пшеницы через порты Кубани

География поставок через порты региона охватывает 33 страны мира.

Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года товарооборот между Китаем и Россией повысился на 14,8% относительно показателя января-марта 2025 год

Складская логистика

Активность на рынке складской недвижимости снизилась

На фоне общего снижения активности изменилась и структура сделок.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 19 неделя, 2026

На 19 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 19 неделя, 2026

На 19 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax опустились на все направления.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2026

На 19 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели увеличились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2026

На 18 неделе 2026 года цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах повысились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 18 неделя 2026

На 18 неделе цены на бункерное топливо почти во всех исследуемых портах увеличились.

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности май 2026 года и статистика судозаходов за апрель 2026 года.

